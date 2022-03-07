Türkiye Gazetesi

Göztepe art arda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nestor El Maestro'yu gönderdi.

MAESTRO İLE YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR

Süper Lig'de 5 maçtır mağlup olan Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

4 penaltılı maçta Galatasaray, Göztepe'yi devirdi Nelsson'la öne geçen Cimbom, Ndiaye'nin iki penaltı golüyle geri düştü. Ara transferde Cimbom'a geri dönen Bafetimbi Gomis iki penaltı golüyle Aslan'ı kâbustan uyandırdı.

Galatasaray Göztepe’yi 3-2’lik skorla devirdi: Aslan deplasmandan 3 puanla döndü Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı İzmir ekibi Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil korona oldu Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.