Türkiye Gazetesi

Spor camiasından Rusya'nın işgal girşiminde bulunduğu Ukrayna'ya yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor. Yaptırımlar, kınama mesajları ve sporculardan gelen ayrılık kararları ile birlikte gösterilen dayanışma dünya çapında büyük takdir toplasa da bir dönem Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'in tavrı, eleştirilere neden oldu.

ARSENAL'DAN ÇİFTE STANDART

2019 yılında Mesut Özil'in 'Uygur Türkleri' hakkındaki paylaşımını siyasi bulan ve Çin'den özür dileyen Arsenal Kulübü, sahaya Ukrayna bayraklı pazuband ile çıktı. Arsenal, bu tavrıyla Ukrayna konusunda net bir duruş sergilese de bu hareketle ortaya koyduğu çifte standardı da gözler önüne serdi.

İngiliz gazeteci Rob Harris, Arsenal'ın Watford maçına Ukrayna bayrağı renklerinde pazuband ile çıkacağına dair yaptığı paylaşıma yorum yaptı. Harris, Arsenal'ın Mesut Özil'in Uygur Türklerine destek olduğu dönemde "Futbol kulübüyüz ve siyasetten uzak duruyoruz" dediğini hatırlattı.

Rob Harris, "Arsenal, 2019'da Mesut Özil'in paylaşımında yanında yer almadığında: 'Bir futbol kulübü olarak Arsenal, her zaman siyasete karışmama ilkesine bağlı kalmıştır" ifadelerini kullanarak iki durum arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

ÖZİL KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Arsenal'da oynadığı dönemde Çin'in Uygur Türlerine uyguladığı zulme sosyal medya hesabından tepki gösterdiği için kulübü tarafından yalnız bırakılmıştı.

Çin’de sponsorluk anlaşmaları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in paylaşımını siyasi bularak Çin kamuoyundan özür dilemiş ve “Bu içerik Özil’in kişisel yorumudur" açıklamasını yapmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'da kadro dışı bırakılması da Doğu Türkistan paylaşımı nedeniyle olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Mesut Özil Çinlileri çıldırttı Mesut Özil’in Doğu Türkistan’da yapılan zulme dikkat çektiği paylaşımı, Çinlileri ayağa kaldırdı. Arsenal ise “siyasi” diyerek sessiz kaldı.