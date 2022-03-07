Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu mücadeleye dördüncü hakem olarak Melis Özçiğdem’i atadı. Beşiktaşlı futbolcular da maç mncesi jest olarak Özçiğdem'e gül verdi. Özçiğdem de futbolculara teşekkür etti.

Bunun yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bu karşılaşmanın kadın seyircilere ücretsiz olacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park tribünleri de kadınlarla renklendi.

Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Yüzde 25 arttı Beşiktaş’ın 2022 yılı 1’inci Divan Kurulu Toplantısı’nda toplam borcu açıklandı. Siyah-Beyazlı kulübün borcu yüzde 25 artık göstererek 4 milyar 579 milyon 632 bin lira olarak duyuruldu.

Beşiktaş'ta santrafora Güven Yalçın geliyor Batshuayi formsuzluğu nedeniyle kulübede oturacak. Önder Karaveli, Belçikalı yıldızın yerine formayı vereceği Güven'e "Artık kendini göster" dedi.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş yönetimi kuyumu kazdı Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve kendisine yönelik eleştirilere kulak asmayan Sergen Yalçın, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Ayrılık süreciyle ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş Yönetimi altımı oydu" diyerek yönetiminin kendisi görevdeyken başka bir teknik adamla görüştüklerini söyledi.