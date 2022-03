Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - Başakşehir maçında 4 gol atıldı ama kazanan olmadı. Başakşehir, 35. dakikada Trezeguet ile öne geçti. Beşiktaş, 41. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle eşitliği sağladı. Devre biterken 45+4. dakikada Stefano Okaka Başakşehir'i yeniden öne geçirdi. Kenan Karaman, 54. dakikada sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi. Milli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ilk gol sevincini yaşamış oldu.

BEŞİKTAŞ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde son mağlubiyetini 19. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 lig mücadelesinde 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu süreçte Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) müsabakalarını 1 puanla tamamladı. Evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 9 maçta 17 puan elde etti.

SİYAH BEYAZLILAR İLK YARIYI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza, ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında tedavisi yapılan ve değişikliğine karar verilen Brezilyalı futbolcunun oyundan çıkmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli, Necip Uysal'ı oyuna almak üzereyken kararından vazgeçti ve siyah-beyazlı ekibin 10 kişi devam ettiği bölümde Medipol Başakşehir, Okaka ile skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Golün ardından santra yapılmadan ilk yarı sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu değişikliği ise 46. dakikada Necip Uysal'ın Welinton'ın yerine oyuna girmesiyle gerçekleşti.

KENAN KARAMAN GOLLE TANIŞTI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti. Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 45 puana, Başakşehir ise 47 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanatta Ghezzal'ın pasıyla topu alan Güven bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Atiba’nın indirdiği meşin yuvarlağa Alex Teixiera sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen topu arka direkte Kenan Karaman tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19. dakikada Güven Yalçın’ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Can Bozdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta gönderdi.

35. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gönderilen ortada, savunmanın arkasına sarkan Berkay’ın vuruşunda Ersin’den dönen topu Serdar uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak sol çaprazda Trezeguet’nin önünde kaldı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 0-1

41. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadı top Can Bozdoğan’da kaldı. 3 rakibinden sıyrılan bu futbolcu pasını Güven’e aktardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Güven, önce düzeltti sonra yerden bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1

45+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler penaltı noktasına doğru doldurdu. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

54. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Ghezzal topu yerden ön direğe ortaladı. Alex Teixeira’nın vuruşunda direkten dönen topu Kenan Karaman tamamladı. 2-2

60. dakikada Can Bozdoğan sağ kanattan aldığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Süleyman Özay xx, Bahtiyar Birinci xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton x (Necip Uysal dk. 46 xx), Serdar Saatçı xx, Umut Meraş xx, Atiba xxx, Can Bozdoğan xx (Larin dk. 87 ?), Ghezzal xx, Teixeira xx (Emirhan İlkhan dk. 83 ?), Kenan Karaman xx, Güven Yalçın xxx (Batshuayi dk. 77 xx)

Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx (Ömer Ali Şahiner dk. 75 xx), Duarte xx, Ravil Tagir x, Hasan Ali xx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler xxx, Berkay Özcan xxx (Chadli dk. 66 x), Aleksic xx (Pizzi dk. 85 ?), Trezeguet xxx (Salih Uçan dk. 85 ?), Okaka xx (Gulbrandsen dk. 75 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Deniz Türüç, Emre Çolak, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belezoğlu

Goller: Trezeguet (dk. 35), Okaka (dk. 45+4) (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (dk. 41), Kenan Karaman (dk. 54 (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Caiçara, Trezeguet (M.Başakşehir) Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Rosier (Beşiktaş)



Beşiktaşlı futbolcular hakemi gülle karşıladı Siyah-beyazlı futbolcular, maçın dördüncü hakemi olan Melis Özçiğdem’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül takdim etti.



Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş yönetimi kuyumu kazdı Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve kendisine yönelik eleştirilere kulak asmayan Sergen Yalçın, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Ayrılık süreciyle ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş Yönetimi altımı oydu" diyerek yönetiminin kendisi görevdeyken başka bir teknik adamla görüştüklerini söyledi.