Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un galibiyet alamadığı haftada Beşiktaş için Başakşehir maçında alınacak üç puan çok önemliydi. Lig ikinciliği söz konusu olduğu için iki takımın da ilk düdükle birlikte birbirlerini ölçüp biçtiği, Dünya Kupası finali gibi stresli bir ortam vardı sahada. Dolayısıyla ilk 15 dakikada orta sahada iki ekip de birbirlerine sıkı pres yaparak rakibinin oyun kurmaya engel olmaya çalıştı.

CAN'IN İNADI

Beşiktaş bu ölçme tartma faslını uzun tutmadı ve ilk çeyrek bölümün ardından dalga dalga yüklenmeye başladı. Üst üste net pozisyonlar gelince Başakşehir'in savunmayı önde kurması hem baskıyı kırdı hem de golü getirdi. Beşiktaş oyundan düşmüş bir haldeyken Can'ın inadı devreye girdi. Güven'e yaptığı asistle maç tekrar başladı derken Okaka soyunma odasına takımını önde götürdü.

DALGA DALGA KARTAL

Beşiktaş'ın ikinci yarıda tamamen oyunu rakip sahaya yıkabilmesinde orta alandaki sıkı presine stoperlerin de eklenmesinin payı büyüktü. Eşitliği de yakaladıktan sonra dalga dalga yüklenen Beşiktaş kalabalık savunmayı daha fazla delemedi. Siyah beyazlılar G.Saray derbisi öncesi moral motivasyonu tavan yapabilecek galibiyet yerine bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

BU MAÇI KAZANMALIYDIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli maçı değerlendirirken, "İnsanları önce oynadığımız oyunla tatmin etmek istiyoruz, baskılıydık ama bireysel hatalar yaptık... Başakşehir, ne oynadığı belli bir takımdı. Son Kayserispor maçı bizim için çok üzücüydü. Verdiğimiz iki pozisyonu, kalemizde gol olarak görmüştük" sözlerini kullandı.

İSTENMEYEN SONUÇ

Hoca, "Avrupa'nın gitmenin en kestirme yolu kupaydı bizim için" vurgusu yaparken, "Ligde de hedefimiz ikinci sıra, bunun için Başakşehir'i yenmeliydik" dedi ve, "Batshuayi'nin yerine Güven'i düşündük. Serdar hata yaptı ama bunlar olacak. Can'ın da oyuna dinamizm getireceğini düşündük. İstemediğimiz bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

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