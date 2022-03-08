Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Dev bir maç daha hakem tartışmalarının gölgesinde kaldı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki kritik karşılaşmada mücadele gece yarısı gerçekleşen hakem tayini ile planlanandan erken başladı! Maça da futbolcular değil, hakemler damga vurdu. Mücadele Zorbay Küçük’e büyük geldi, hakem kendi kararlarının altında ezildi. Fenerbahçe cephesini çileden çıkaran olay ise İrfan Can Kahveci’nin VAR uyarısıyla atılması oldu. Zira VAR’da görev yapan Mete Kalkavan, kendi yönettiği maçlarda benzer pozisyonlarda hiç kırmızı kartını kullanmamıştı. VAR da devreye girmemişti.

ARTIK SUSMAK YOK

Karşılaşma sonrası neredeyse tüm hakem yorumcuları Zorbay Küçük’ün kararının hatalı olduğu konusunda hem fikir olurken, VAR’ın devreye girmesinin de kesinlikle yanlış olduğu vurgulandı. En ağır iddia ise Küçük’ün son anda bu maça atandığı idi ki; Küçük’ün Türkiye Kupası’ndaki 120 dakikalık Alanya-Gaziantep maçında son düdüğü çalmasından hemen sonra bu kararın açıklanması iddiaları doğrular nitelikle. Zehir zemberek açıklamalar yapan Fenerbahçe, her şeye susan TFF’den anında “savcılık” cevabı alsa da susmaya niyetli değil. Aksine, TFF, MHK ve Mete Kalkavan’la ilgili kapsamlı bir açıklama için hazırlık yapılıyor.

KOÇ SESİNİ YÜKSELTECEK

Trabzonspor maçındaki hakem yönetimine sinirlenen Ali Koç, şikayetlerini bizzat TFF Başkanı Nihat Özdemir’e anlatacak. Trabzon’daki maçta Ali Şansalan’ın kararlarına isyan eden Koç’un sesini artık daha da yükselteceği söyleniyor.

Fenerbahçe taraftarından acı haber: Kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü Fenerbahçe - Trabzonspor maçında hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti.

Böyle olur devlerin dansı! Fenerbahçe ve Trabzonspor yenişemedi Bu maçta her şey vardı... İrfan Can 18’de atıldı... Trabzon 22’de Nwakaeme ile öne geçti... F.Bahçe onur mücadelesi verdi... Zajc tabelayı eşitledi... Premier Lig'i aratmayan futbol ve sayısız kaçan fırsatlarıyla bu maç için söylenecek tek şey: Tadı damakta kaldı...