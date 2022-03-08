Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, mart ayında oynayacağı kritik maçlara da Konya mağlubiyetiyle başladı. Sarı kırmızılılar namağlup gruptan çıktığı UEFA Avrupa Ligi’nde hiç değilse yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Doemenc Torrent eski kulübü olan Barcelona’nın, Xavi geldikten sonra değişen sisteminin analizlerini tamamladı. İspanyol teknik adam dünya devi Barça’ya karşı Nou Camp’ta temkinli bir oyunla oynatıp tur şansını İstanbul’a taşımak amacında.

MAÇ EKSİĞİ VAR ANCAK

Torrent kafasında 11’ini büyük ölçüde belirlerken aklında en büyük soru işareti ise kalede. Barcelona’dan kiralanan İnaki Pena’nın çıktığı 5 maçta 8 gole engel olmaması ve asıl kulübüne karşı üzerinde baskı yaşayabileceği düşünülüyor. Diğer taraftan ise Muslera’nın yaklaşık üç aydır sahalardan uzak olmasının getirdiği maç eksiği Torrent’i endişelendiriyor. Ancak İspanyol teknik adamın tecrübesinden dolayı formayı Muslera’ya vermeye daha yakın olduğu öğrenildi.

ELMAS'TAN TERİM'E DAVET

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir mektupla Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i 10 Mart'ta Barcelona ile Nou Camp'ta oynanacak maça davet etti. 'Sevgili hocam' diye başlayan mektupta Elmas, Terim çiftinin yanlarında olmasından duyacağı memnuniyeti ve seyahat organizasyonuyla bizzat ilgileneceğini ifade etti.

Barcelona'dan Galatasaray açıklaması: Zor bir maç olacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile ilgili konuşan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, deplasmanda zor bir maç oynayacakları dile getirdi.

Konya yenilgisi sonrası Galatasaray'da herkes hedefte Burak Elmas yönetimine ve Torrent'e büyük tepki vardı ve istifa çağrıları yüksek şiddette geldi. Birçok üye mart ayındaki kongrede de yönetimi ibra etmeyeceğini duyurdu.