Türkiye Gazetesi

Liecester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yol ayrımında. Sezon sonunda takımından ayrılma kararı alan milli yıldız için Chelsea ile görüşmeler devam ediyor. Başarılı savunmacının önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

CHELSEA MUTLU SONA YAKIN

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de başarılı performansıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, başka bir takıma gitmek istiyor. Kulübün ise milli oyuncunun ayrılığına izin verdiği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Premier Lig takımlarından Chelsea, uzun süredir Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu. İngiliz medyasına göre; Chelsea, milli oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.

Leicester City forması giyen 25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon 34 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

Çağlar Söyüncü dünya devinin radarında İngiliz ekibi Leicester City'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren milli futbolcu Çağlar Söyücü, Real Madrid'in radarında.