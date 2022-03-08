Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmaya damgasını vuran Fenerbahçeli Kim Min-Jae ile ilgili önemli gelişme, karşılaşma sonrası ortaya çıktı.

Sezon içerisindeki performansı büyük beğeni toplayan ve Trabzonspor maçındaki kritik hamleleriyle de taraftarın gönlünde taht kuran Güney Koreli stoper, Avrupa devlerinin radarında. Trabzonspor maçında Avrupa'nın 5 büyük kulübünün Kadıköy'e geldiği ve Güney Koreli yıldız Kim'i izlediği belirtildi.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Sabah'ın haberine göre; Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min-Jae'yi Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı. Ayrıca Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mbemba'nın yerine Kim Min-Jae'yi değerlendirebileceğini belirtti.

DEPARIYLA REKOR KIRDI

Trabzonspor maçında çok kritik müdahalelerde bulunan KİM, karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında attığı deparla maçın sonucunu belirleyen isim oldu. Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.

Sarı lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi.

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