Türkiye Gazetesi

Liglerde 28'inci hafta geride bırakılmışken Merkez Hakem Kurulu'ndan sürpriz bir karar geldi. Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

13 HAKEM LİSTE DIŞI

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Buna göre sezonun geri kalanında görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:

SÜPER LİG HAKEMLERİ: Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

VAR HAKEMLERİ: Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin.

A KLASMAN HAKEMLERİ: Turgut Doman, Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Özütoprak, Yiğit Arslan, Emre Kargın, Davut Dakul Çelik, Furkan Aksuoğlu, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Oğuzhan Aksu, Ömer Faruk Turtay, Eren Özyemişcioğlu, Adem Cinek, Muhammet Ali Metoğlu, Reşat Onur Coşkunsesi Yusuf Ziya Gündüz, Tarık Güldal, Adnan Deniz Kayatepe, Can Cengiz, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen.

Beşiktaşlı futbolcular hakemi gülle karşıladı Siyah-beyazlı futbolcular, maçın dördüncü hakemi olan Melis Özçiğdem’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül takdim etti.