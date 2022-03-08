Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe’de hedef ligde ikinci olmak. Portekizli hoca Vitor Pereira ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli kulüpte, boşalan koltuğa İsmail Kartal getirilmişti.

YÖNETİME RESTİ ÇEKTİ

Trabzonspor maçında stada gelmeyen Ali Koç, maçın ardından Almanya’ya uçtu. Yeni sezon için Löw ile görüşmelere giden Koç’un Alman hocaya imza attırması bekleniyor. İsmail Kartal’ın ise bu olaydan sonra yönetime rest çekti.

“İKİNCİ ADAM OLMAK İSTEMİYORUM”

Fenerbahçe, yen sezon iççin Löw ve Jesus gibi isimlerle görüşürken, İsmail Kartal’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Ortaya atılan iddialara göre ise Löw gelirse Kartal yardımcısı olur deniliyor anacak İsmail Kartal’ın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği belirtildi.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Kartal, geleceğiyle ilgili sezon sonunda Başkan Ali Koç ile görüşecek. Bu arada 60 yaşındaki teknik adam, 8 lig maçında 15 puan toplayarak 1.88 puan ortalaması yakalarken, 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 1.65'lik ortalama yapan Pereira'yı geride bıraktı. Ayrıca Fenerbahçe, Kartal döneminde ligin en çok koşan takımı haline geldi.

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