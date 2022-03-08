Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İlk maç, 10 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sezon ortasında teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim'e bir mektup göndererek bu müsabakaya davet etti.

Terim de Elmas'a aynı şekilde cevap verdi. Fatih Terin mektubunda şu ifadelere yer verdi: Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç kaybetmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve bütün camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki İstanbul'da turun geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle.

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