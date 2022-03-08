Türkiye Gazetesi

FIFA ve UEFA, Rus ordusunu Ukrayna işgalinin ardında Rusya Milli Takımı ile kulüplerini turnuvalardan men etme kararı aldı. Bu cezadan Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkilendi.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edildi.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise turnuvanın dışında kaldı.

Rusya Futbol Federasyonu ise FIFA ve UEFA'nın kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı. CAS'tan yapılan açıklamada Federasyonun 28 Şubat'taki kararları temyize götürdüğü kaydedildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final maçı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.