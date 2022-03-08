Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız, uluslararası spor müsabakalarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden 2 sporcumuzdan madalya haberi geldi. Milli sporcumuz Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya elde etti.

EMRE, FİNALDE BULGAR RAKİBİNİ ALTETTİ

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.

Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.

Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.

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