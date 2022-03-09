Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Türk futbolu son yılların en büyük operasyonlarından birine dün şahit oldu. MHK, Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu 'yeniden yapılandırma' adı altında düzenledi (!) ve 13 ismi listeden çıkardı. Belli kulüplerin şikâyetlerini göz önünde bulunduran MHK, aralarında Türk hakemliğinin dünya markası hâline gelmiş Cüneyt Çakır’ın yanı sıra Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen gibi isimleri listeden çıkardı. Federasyonun açıkladığı listede isimlerin alfabetik olmayan düzensiz sıralaması bile, bu listeyi kulüplerin belirlediğini deşifre eder nitelikte. İşte perde arkasında yaşananlar...

YÖNETİCİLER HABERSİZDİ

Önceki gün çok üst düzey iki TFF yöneticisiyle konuştum, en ufak bir imada bile bulunmadılar. Haberleri yoktu... Haftalardır yazdım ve söyledim; ligin genetiğini bozdular, hakemlerin kimyasını bozdular... Ve dün de Türk hakemliğinin on yıllarca kaos yaşamasına sebep olacak operasyonu çektiler! Çok vahim bir tablo! “Üç büyükler” değil; çok farklı 3 kulüp başkanı, bir TFF yöneticisi ve MHK Üyesi bu operasyonu yapmıştır. Nokta! Kalan 15 hakemi bugün Riva’ya çağırdılar. İçlerinden hakemliğe devam etmek istemeyenler olabilecektir. Gün bugündür! Yarın hakem camiasının yüzüne bakmak istiyorlarsa; “Biz hakemlik yapmıyoruz” demelidirler.

İşin üzücü tarafı şu; TFF yönetimi bu konuda bihaber! Ve Ankara’ya ya da siyasete de şu mesaj verilmek istendi; “Türk futbolunu temizliyoruz.” Hiç alakası yok!

OPERASYON ÇEKTİRDİLER

Bu MHK’da bulunanlarda zerre kadar vicdan ve haysiyet olsa istifa ederler! Yusuf Namoğlu’na Zekeriya Alp’e, Serdar Tatlı’ya yaptıramadıklarını Ferhat Gündoğdu’ya yaptırmışlardır! Medyada benden başka söyleyen yoktu; iki aydır hakem tayinlerini MHK yapmıyor diye bağırdım durdum! Tayinleri belli birkaç kulüp yapıyor. Hakemleri paylaşmışlar. Sistemin içinde kalan 15 hakem kulüplerin paylaştığı hakemlerdir. Kulüplerin işine gelmeyen hakemlerin ipi çekilmiştir. Sayın Nihat Özdemir; bu hakemlerle umarım helalleşme imkânı bulursunuz! Cüneyt Çakır bir dünya markamız. 2022 Dünya Kupası’na gitme ihtimali yüzde 90. Üst üste altı turnuva ile dünya tarihine geçecek. Çekilen operasyonu televizyondan öğrendi! Riva’da bir tane adam yok muydu; çağırıp bu tebligatı yüzüne söyleyebilecek? Bugün Manchester City- Sporting Lizon maçında VAR görevi yapacak olan Abdulkadir Bitigen’in yerine kendinizi koyun! Haftaya Avrupa’da görevi olan Cüneyt Çakır’ın yerine kendinizi koyun! Bu hakemlerin ailelerinin yerine kendinizi koyun! Çocuklarının yerine koyun! Ben MHK’dan da istifalar bekliyorum. Bugün MHK’da kalanlar ve hakem olarak kılı kıpırdamayanlar bu camianın geleceğinde asla yer bulamayacaklardır. Bu da kayıtlara geçsin!

LİSTE DIŞI KALANLAR

HAKEM

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Fırat Aydınus

Hüseyin Göçek

Alper Ulusoy

Suat Arslanboğa

T. Kaan Numanoğlu

Burak Şeker

Bahattin Şimşek

Mert Güzenge

VAR

Hakan Ceylan

1. LİG

Murat Erdoğan

Kutluhan Bilgiç

Alper Çetin

Bülent Birincioğlu

Ramazan Keleş

GÖZLEMCİ

Mustafa Çulcu

Ünsal Çimen

İbrahim Aksoy

Süleyman Abay

Ahmet İbanoğlu

Somer Karakaş

Mustafa Arslan

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Liste dışı bırakılan hakem kararı sonrası F.Bahçe Kulübü, "MHK'nın yapısına duyduğumuz güvensizliği defalarca dile getirmiştik. Türk futbolu kimlerin elindedir? Liste dışı kalan hakemlerin bu sezon yönettiği 150 maç için şimdi ne düşünelim? Kalan ve giden hakemler hangi kriterlere göre belirlendi? Türk futbolu böyle bir yönetimi hak etmiyor" açıklaması yaptı.

İTİBAR SUİKASTI!

TFF ve MHK, dün aldığı kararla hakemlikte bir dünya markası olan Cüneyt Çakır’ı âdeta futboldaki bütün olumsuzlukların suçlusu ilan etti. Uluslararası alanda birçok başarılara imza atan ve tarihe geçen Çakır’ı plaketle uğurlamak varken özellikle sezon ortası yapılan operasyon tam bir itibar suikastı olarak algılandı.

Fenerbahçe’den hakem kararı çıkışı: Türk futbolu kimlerin elinde? Merkez Hakem Kurulu’nun bazı hakemlerin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceğini duyurmasının ardından Fenerbahçe söz konusu karar ile ilgili bir açıklama yaptı.

MHK'dan sürpriz karar! Hakem kadrosu yeniden belirlendi Son dakika haberine göre MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek gibi isimler listede yer almadı.