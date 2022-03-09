Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

İlk olarak 45+2’de değişiklik yapılmamasına isyan edildi. Takım 10 kişiyken yapılmayan değişikliğin üzerine gol yenildi çünkü. Oysa Necip oyuna girseydi, ‘Akan oyunda en fazla üç değişiklik’ hakkından biri, 20 saniye için feda edilecekti. Takımlar yeri geldiğinde sakatlıklardan dolayı dakikalarca sahada 10 kişi kalabiliyor. Futbolun cilvesi olmasa Karaveli’nin 20 saniye için hakkından vazgeçmemesi aslında ders olarak bile gösterilebilecek türden...

NEFES ALDIRMADI

‘Değişiklikler için geç kalındı’ eleştirisi de haksız gözüküyor. Çünkü ikinci yarıda Başakşehir’i kendi yarı alanına hapsederek nefes aldırmayan bir Beşiktaş vardı sahada. ‘Geliyorum’ diyen gol sözünde dursa Karaveli’nin rakibi bunaltan oyunu bozmamasına alkış tutulacaktı belki de... Son olarak Güven-Batshuayi değişikliğine isyan edildi. Oysa Güven’in hem sarı kartı vardı, hem de çok koşup yorulduğu, topla son buluşmasındaki güçsüz vuruşundan belliydi. Gücü azalan bir oyuncunun kart riskinin arttığı da futbolun gerçeklerinden biri... Güven derbi öncesi cezalı duruma düşseydi, Karaveli bu defa değişiklik yapmadığı için yerden yere vurulabilirdi.

SCHUSTER SÜRPRİZİ

Beşiktaş’ı 2010-11 yılında çalıştıran Bernd Schuster’in son iki maçta maçı takip ettiği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin sahibi olduğu 65 numaralı locadan maçı izleyen Alman teknik adamın yanında yardımcılarının da bulunduğu öğrenildi. Son olarak 2019’ da Çin ekibi Yifang’ı çalıştıran 62 yaşındaki Schuster, o tarihten beri takım çalıştırmıyor.

GÜVEN VERİYOR

Batshuayi’nin çok gol kaçırması sebebiyle kulübeye çekilmesi üzerine formayı kapan Güven Yalçın, taraftara ‘Oh’ dedirtti. Genç oyuncu Başakşehir maçında hem hırsı hem de gol vuruşlarındaki etkinliğiyle taraftarca alkışlandı ve sonraki maçlar için de formayı garantiledi. Bu arada Beşiktaş'ta sakat olan Atiba ve Welinton'un G.Saray derbisine yetişmeyeceği öğrenildi.

Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş, Başakşehir ile yenişemedi Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan, mutlak üç puan için sahaya çıkan Kartal, Trezeguet'nin golüyle geri düştü, Güven'le tabelayı eşitledi. Okaka moralleri bir kere daha bozarken Kenan maçın sonucunu tayin etti.