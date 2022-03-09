Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın, Barcelona ile oynayacağı dev maça artık sayılı saatler kaldı. Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda, Devler Ligi olarak gösterilen rakiplerin arasından namağlup çıkan sarı kırmızılıların Domenec Torrent ile nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceği de cevabını bulacak. İspanyol teknik adam eski kulübüne karşı önceliği kaybetmemek olarak belirledi. Torrent yaptırdığı taktik idmanlarda defans hattını geride konuşlandırırken, önünde kalabalık bir orta sahayla rakibini durdurmayı planlıyor.

HAKEM GALATASARAYLI

Barcelona analizlerini tamamlayan Domenec, rakibin hızlı oyuncularının defans arkasına kaçırılmaması için özel olarak Marcao-Nelsson ikilisiyle birebir çalışmalar yaptı. Kapılacak toplarda hızlı hücumlarla tehlikeli olmak isteyen ve forvette mücadeleci bir yapıya bürünmek adına ileride Mustafa’yı oynatacak olan İspanyol teknik adam, orta sahada Berkan, Taylan ve Pulgar’ı birlikte deniyor. Bu arada maçı yönetecek Fransız hakem Benoit Bastien'in G.Saray lisesi mezunu olduğu ve Türkçe'yi bildiği öğrenildi.

TERİM'DEN ELMAS'A RET

Başkan Burak Elmas'ın Barcelona maçına davet ettiği Fatih Terim'den ret cevabı geldi. Terim yazdığı cevap mektubunda, "Televizyon başında, yarım asırdır hiç kaybetmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim evlatlarımla olacak" ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan Galatasaray açıklaması: Zor bir maç olacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile ilgili konuşan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, deplasmanda zor bir maç oynayacakları dile getirdi.

Konya yenilgisi sonrası Galatasaray'da herkes hedefte Burak Elmas yönetimine ve Torrent'e büyük tepki vardı ve istifa çağrıları yüksek şiddette geldi. Birçok üye mart ayındaki kongrede de yönetimi ibra etmeyeceğini duyurdu.