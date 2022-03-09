Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus milyarderler elindeki mal varlıklarını satmaya başladı. Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasıyla alarm veren Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satılığa çıkarmıştı.

PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Chelsea’nin satılığa çıkarıldığını duyan Türk iş adamı Muhsin Bayrak, harekete geçerek Abramovich ile görüşmelere başlamıştı. Bitlisli aşiret ağası tüm hazırlıkları yaptıklarını, ilk temasın Perşembe günü Londra'da gerçekleşeceğini belirtti.

“LONDRA’DA GÖRÜŞECEĞİZ”

İngiliz devi Chelsea ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhsin Bayrak, kararlı olduklarını belirterek, "Biz AB Grup Holding olarak, Chelsea takımına alıcı olduk. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Perşembe günü heyetimiz Londra'da olacak ve resmi girişimleri yapmış olacağız" dedi.

Ticarette dünya çapında Türkiye'nin en güvenilir ülkeler arasında olduğunu dile getiren Bayrak şunları söyledi:

“TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR PRESTİJ OLACAK”

"Globalde çok güçlü, şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye'nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü de satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye'miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim ticaretimizi sarsmayacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve Chelsea'ye talip olduk.

“TÜRK BAYRAĞINI LONDRADA DALGALANDIRACAĞIZ”

Dünyada bizden başka alıcılar da var şu anda. Dünya sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye'dir. Satın alma detaylarını açıklamayayım. Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağım gelişmeleri. İnşallah biz önümüzdeki 2 hafta içerisinde bütün ülkemize 85 milyon insanımıza paylaşırız. İnşallah bu takımı alırsak ülkemize armağan ediyor olacağız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandırıyor olacağız."

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