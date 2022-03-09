Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Alınan karar sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, ilk kez konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“KARARIMIZ KESİNDİR”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK’nın kararından sonra ilk kez konuştu. Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı. "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG'DE KİMLER GÖREV YAPABİLECEK?

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

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