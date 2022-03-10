Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Konu Fenerbahçe olunca adaletin terazisini dengeleyen değil, kantarın topuzunu kaçıran bir TFF’ye alıştık son yıllarda. Sarı lacivertlilerin haklı taleplerine kulak tıkayan ama hak yemekten geri kalmayan sistem şimdi Mert Hakan Yandaş sınavı verecek. Trabzonspor maçının ardından soyunma odası koridorlarında kendi kendine söylenirken TFF temsilcisinin radarına takılan Mert Hakan, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti. Tedbir sebebiyle Alanya deplasmanında forma giyemeyecek olan Yandaş’la ilgili çıkacak ceza da belirsiz.

7 MAÇA KADAR YOLU VAR

Zira henüz raporda ne yazıldığı net değil. Mert Hakan Yandaş’ın hakaretten sevkine sebep olan Disiplin Talimatı’nın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesi; Futbolculara 2 ila 4, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması hâlinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezasını gerektiriyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Mert Hakan’dan beklenenden çok daha uzun bir süre mahrum kalabilir. TFF ve kurullarının konu Fenerbahçe olduğunda sergilediği tavırlar göz önünde bulundurulduğunda çok da şaşırmamak gerek!

Fenerbahçe Kulübü ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Kim'in güncel piyasa değeri 9 milyon avro.

HERKES 'KİM'İN PEŞİNDE

Fenerbahçe'deki futboluyla büyüyen Min Jae Kim, adım adım Avrupa’ya yaklaşıyor. Kısa sürede sarı lacivertlilerin gönlüne taht kuran Güney Korelinin talipleri her geçen gün artıyor.

Premier Lig’den Chelsea, Arsenal ve Tottenham, Serie A’dan Juventus derken, Portekiz devi Porto da Kim’in peşine düştü. Fenerbahçe, serbest kalma bedeli 23 milyon avro olan Koreliyi bu fiyata satması hâlinde 20 milyon avro kâr etmiş olacak.

Fenerbahçe’den hakem kararı çıkışı: Türk futbolu kimlerin elinde? Merkez Hakem Kurulu’nun bazı hakemlerin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceğini duyurmasının ardından Fenerbahçe söz konusu karar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe-Trabzon maçında olay! Zorbay Küçük'e saldırıya Altay Bayındır engeli Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bir taraftarın sahaya atlayıp hakem Zorbay Küçük'e saldırıya yeltendiği anlarda araya giren kaleci Altay Bayındır, olaya müdahale ederek saldırının önüne geçti.