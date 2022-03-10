Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın başında olduğu transfer harekâtında listedeki isimlerin bazılarıyla önemli yol alındı. Bunlardan biri de Henry Onyekuru...

Daha önce üç farklı dönemde Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız şu anda Yunanistan'da Olimpiakos için ter döküyor. Onyekuru'nun menajeriyle bir süre önce yapılan görüşmelerde "Bekleyin" cevabı alınmıştı.

YILLIK 1,5 MİLYON AVRO

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni görüşmede Onyekuru'nun, Beşiktaş formasını giyebileceği belirtildi. Galatasaray'da son olarak forma giydiği yarım sezonda 750 bin dolar ücret alan 25 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon avro yıllık ücret önerildi. Başakşehir'in de istediği Onyekuru için şu anda Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretten fazlasını teklif eden olmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Gedson'dan sonra bir başka eski Galatasaraylı daha Kartal olacak.

Atiba Hutchinson

ATIBA > CAN + EMİRHAN

Bu arada Başakşehir maçında sakatlanan Atiba'nın, Galatasaray derbisinde oynaması çok zor görülüyor. 39 yaşındaki Kanadalı yıldızın yerine Can Bozdoğan (20) ya da Emirhan İlkhan'ın (17) forma giymesi bekleniyor. İki oyuncunun yaşlarının toplamı Atiba'nın yaşına ulaşamıyor.

Beşiktaş'ta taraftar tepkili ama hocanın cevapları var Beşiktaş evinde Başakşehir’e 2 puan kaptırınca hedef tahtasına Önder Karaveli konuldu. Genç teknik adamın değişikliklerine isyan vardı ama bunların analizine bakıldığında işin rengi farklı gözüküyor.

Beşiktaş, Başakşehir ile puanları paylaştı Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan 4 gollü maçta kazanan olmadı, puanlar paylaşıldı.