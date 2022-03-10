Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk ÜNAL

Riva'da önceki gün hakem listesinin yenilenmesiyle başlayan depremin artçıları yüksek şiddette devam etti. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek'in de aralarında olduğu 13 hakemin üzerinin çizilmesinin ardından dün bazı hakemler görevini bıraktı.

MHK'nin tarihî operasyonundaki gerekçe tam olarak anlaşılamazken Mete Kalkavan, Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu gibi isimler de hakemliği bırakma kararı aldıklarını Merkez Hakem Kuruluna iletti.

VEFA DUYGUSU

Son dönemdeki kararlarıyla tartışılan Mete Kalkavan'ın dün Riva'ya giderek görevden el çektirilen hakem arkadaşlarına destek amaçlı olarak istifasını verdiği öğrenildi. 43 yaşındaki Kalkavan "Gönderilen arkadaşlarıma vefasızlık yapamam" derken Kalkavan'ın kız kardeşinin sosyal medya hesabından "İnsan olmak kuruş ile değil duruş ile ölçülür" sözü de mesaj doluydu.

MHK yönetiminin, radikal kararı sonrası hakemlerin istifalarına şaşırdığı ve şu an yol haritası çizmekte zorlandığı öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun aldığı hakem kararlarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Zirvenin bugün Riva'da gerçekleşmesi bekleniyor. MHK'nın 13 hakemin görevine son vermesini sekiz kulübün desteklediği ifade ediliyor.

ÖZDEMİR'E GÖRE: KARAR OY BİRLİĞİYLE

Hakemlere yönelik MHK'nin tarihî kararı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir sessizliğini bozdu. Özdemir, Cüneyt Çakır ve 12 arkadaşının üzerinin çizilmesiyle ilgili "Merkez Hakem Kurulundan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de Federasyon Başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım.. Oy birliği ile karar alındı. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir" dedi.

Bu arada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bugün 12.00'de yayıncı kuruluşa açıklamalar yapacak.

Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır

BÖYLE GİDERSE HAKEM KALMAYACAK

13 hakeme el çektirilmesinin ardından dün 4 hakem görevi bıraktığını MHK'ya bildirirken bu isimlere yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. Ki, zaten kadro genişken bile zorlanan MHK'nın maçlara tayin edecek hakem bulamayacağı konuşuluyor.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İstanbul Futbol Hakemleri Derneği, MHK'nın hakem operasyonuna tepki gösterdi. Haksız bir uygulama yapıldığının belirtildiği açıklamada kendini yönetici sanan üç beş kişinin hakemleri yıpratmalarına izin verilmeyeceği belirtildi ve dayanışma çağrısı yapıldı.

MAÇA HAKEM ATAMAYI UNUTTULAR!

Elit U16 Ligi Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kasımpaşa arasında saat 12.00'de oynanması planlanan maç, hakem tayininin geç yapılmasından dolayı 13.23'te başladı. Karşılaşmada Gökmen Dağ, Cihan Gülçiçek ve Yücel Alkaşi hakem üçlüsü görev yaptı.

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