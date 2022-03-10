Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Real Madrid ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta İspanyol devi 3-1 kazanarak turu atlayan taraf oldu. Mücadelede 17 dakikada 3 gol atan Benzema ise maçın adamı seçildi.

YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER TAKIMI AYAĞA KALDIRDI

Mücadeleye önde başlayan Paris Saint-Germain peş peşe poziyonlar buldu. 39. dakikada ise Mbappe'nin golüyle öne geçti. İlk yarı bu şekilde sonuçlanırken, Real Madrid'i teknik direktör Ancelotti, 57. dakikada yaptığı değişikliklerle ayağa kaldırdı.

BENZEMA HAT-TRİCK YAPTI

İkinci yarıda Rodrygo ve Camavinga'yı oyuna sokan İtalyan hoca, takımda adeta yeni bir hava oluşturdu. Bu dakikadan itibaren sağlı sollu gelen Real Madrid, 61, 76 ve 78. dakikada Karim Benzema'nın golleriyle maçı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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