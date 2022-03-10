Türkiye Gazetesi

Yıldızlar karması PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya devi Real Madrid'e elendi. Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG'de maç sonu sinirler gerildi. Tatsız olaylar yaşandı.

ZORLA HAKEM ODASINA GİRDİ

Maç sonunda Başkan Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, misafir takım için kurulan alandan çıkıp hakem odasına zorla girdi. Khelaifi, hakem Danny Makkiele ile çıkan tartışmada yardımcı hakemlerden birinin bayrağını kırdı.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM”

Öte yandan Khelaifi'nin, kendisini odadan çıkaran görevlilerden birini, "Seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği ve rapora yazıldığı belirtildi. Uefa, yaşanan bu olay sonucunda Real Madrid'den o anların videosunu talep etti. Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir ceza alacağı belirtiliyor.

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