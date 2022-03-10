Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Camp Nou'da gece 23.00'te başlayacak olan mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

BARCELONA FAVORİ

Euro Club Index sitesininistatistiklerine göre Galatasaray'ın rakibi Barcelona, %18 ile kupanın favorisi gösterilirken, temsilcimiz %0.1 ile en az şans verilen takımlardan biri oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres

Galatasaray: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

Galatasaray'ın rakibi Avrupa devi Barcelona Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Xavi'nin takımı çok iyi bir dönemde, sır değil fakat biz de ne yapacağımızı biliyoruz, saldıracaklar ama tedbirlerimiz var" dedi.

Barcelona'dan Galatasaray açıklaması: Zor bir maç olacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile ilgili konuşan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, deplasmanda zor bir maç oynayacakları dile getirdi.

Konya yenilgisi sonrası Galatasaray'da herkes hedefte Burak Elmas yönetimine ve Torrent'e büyük tepki vardı ve istifa çağrıları yüksek şiddette geldi. Birçok üye mart ayındaki kongrede de yönetimi ibra etmeyeceğini duyurdu.