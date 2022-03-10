Türkiye Gazetesi

İngiltere Hükümeti, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de aralarında olduğu 7 Rus iş damının mal varlıklarını dondurdu. Bu kararlar birlikte Chelsea'nin satış işlemleri durdurulmuş oldu.

ÖZEL LİSANS OLUŞTURULDU

İngiliz devi Chelsea, özel bir lisans ile faaliyetlerine devam edecek. Kulüp çalışanlarının ise bu lisansla görevlerine devam edeceği belirtildi.

SATIŞI DURDURULDU

İngiliz hükemetinin aldığı karar ile Chelsea'nin satışı durduruldu. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi.

AŞİRET AĞASI TALİP OLMUŞTU

Chelsea'yi satın almak isteyen Bitlisli Mutki Aşireti liderlerinden iş insanı Muhsin Bayrak, "Neticelendirmeye yakınız" açıklamasında bulunmuştu. Ancak İngiliz hükümetinin kararı sebebiyle satış gerçekleşmeyecek.

Aşiret lideri resmen açıkladı! İngiliz devi Chelsea Türk kulübü oluyor Bitlisli aşiret ağası ve İş adamı Muhsin Bayrak’tan beklenen haber geldi. Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak üzere olduklarını açıkladı. Türk bayrağını Londra’da dalgalandırmak istediğini belirten Bayrak, "Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Hesabımızı kitabımızı işlerimizi sarsmayacak şekilde yaptık" dedi.

Bitlisli aşiret ağasının rakipleri çoğaldı! Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Rus Milyarder Roman Abramovich'in yaptırımlar sonrası satılığa çıkardığı Chelsea'nin talipleri her geçen gün artıyor. Türk iş adamı ve aşiret lideri Muhsin Bayrak'ın İngiliz devine talip olması ise gündem olmuştu. Abramovich ile görüşmelere başlayan Bayrak’ın rakipleri artmış durumda. İngiliz devi için verilen paralar ise dudak uçuklattı. İşte Chelsea talip olanlar ve teklifleri…

Çağlar Söyüncü adım adım Chelsea'ye İngiliz basını, Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon Chelsea'ye imza atacağını yazdı.