UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 23.00'te Barcelona ile karşılacak. Camp Nou Stadı'nda oynanacak maçı ise Ertem Şener anlatacak.
ERTEM ŞENER SÜRPRİZİ
Real Madrid-PSG maçıyla uzun yıllar sonra mikrofon başına geçen Ertem Şener, bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona maçınıda anlatacak.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Alınan sürpriz haber sonrası Galatasaray taraftarı şaşırırken, sosyal medyada üst üste yorumlar yapıldı.
İşte gelen bazı yorumlar;
Galatasaray'a şans bile tanımadılar! Barcelona maçının muhtemel ilk 11'leri UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi muhtemel ilk 11'ler belli oldu. Aynı zamanda son 16 turu karşılaşmalarına verilen oranlarda en düşük oranı %0.1 oran ile Galatasaray aldı.
Galatasaray'ın rakibi Avrupa devi Barcelona Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Xavi'nin takımı çok iyi bir dönemde, sır değil fakat biz de ne yapacağımızı biliyoruz, saldıracaklar ama tedbirlerimiz var" dedi.
Barcelona'dan Galatasaray açıklaması: Zor bir maç olacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile ilgili konuşan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, deplasmanda zor bir maç oynayacakları dile getirdi.