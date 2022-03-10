Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray'a verdiği 105 bin liraliık para cezasını onadığını duyurdu.

2 GALATASARAY TARAFTARINA CEZA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK'nin Galatasaray'a verdiği 105 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı takımın aldığı batı tribünü 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin Passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edilmesi yönündeki PFDK kararını da onadı.

Tahkim Kurulu'ndan, Çebi'ye kötü haber! Cezası onandı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yaptığı; 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası kararı itirazı, Tahkim Kurula tarafından reddedildi. Kurul Çebi'nin aldığı cezaların onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye şok: Cezalar onandı TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası ceza alan Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarının onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret! TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında yaptığı 'kural hatası' başvurusunu reddetti.