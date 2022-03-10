Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), sürpriz bir kararla Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirleyerek 13 ismi listeden çıkardı. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek gibi isimlerin listede yer alması bazı kesimler tarafından "operasyon" olarak nitelendirildi. Bu durum sonrası Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul Maslak'taki merkez binasında toplandı.

Ardından bir açıklama yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen kulüp başkanlarımız, MHK'nin almış olduğu kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdi. Şekil olarak da hangi kriterler göz önünde bulundurularak yol ayrımına gelindiği konusunda başkanlarımızın kafasındaki soru işaretleri ve endişeleri olduğu ifade edildi. Her ne kadar Kulüpler Birliği olsak da her kulübün farklı görüşleri olması doğal. Üzerinde görüş birliğine de vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için hangi kriterlerle karar aldıklarını söyledi" dedi.

Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin de "İnşallah kulüplerin menfaatine göre neticelenecek. Kulüplerimiz yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"BU HAKEMLERİN YÖNETTİKLERİ MAÇLAR ZAN ALTINDA"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de MHK'nin bu kararla listeden alınan hakemlerin ve yönettiği maçların zan altında kaldığını söyledi. Gevrek "Hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum. 28 haftayı bu hakemlerle oynadık. MHK'nin yapacağı bir değişiklik olmalı mıydı? Hepimiz şikayetçiydik. Bizim çok canımız yandı. Zaman zaman sesimizi çıkartmaya çalıştık. Görünen o ki şu an hakemlerle oynanan 28 haftaya dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçları var. Bir açıklama yapılmadı, neden alındılar diye. Çoğu hakemden şikayetçi olmamıza rağmen hakemler de yönettikleri maçlar da zan altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Maçı, Atilla Karaoğlan yönetecek.

sondakika: MHK'nın kararı sonrası Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! 13 hakeme düdük astırılmasının ardından 43 yaşındaki Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan kararını MHK'ya bildirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir 13 hakem hakkında ilk kez konuştu: Kararımız kesin Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yayınladığı MHK açıklamasıyla 13 hakemin görevine son verilmişti. Alınan karar sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, ilk kez konuştu. Özdemir yaptığı açıklamada, kararlarının kesin olduğunu ifade etti.