Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşıyor. İstanbul'a tur umutlarını koruyacak bir skorla dönmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
BARCELONA'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı. Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed
TFF Tahkim Kurulu'ndan, Galatasaray'a kötü haber TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadığını açıkladı.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Maçı, Atilla Karaoğlan yönetecek.
Barcelona-Galatasaray maçında Ertem Şener sürprizi! Real Madrid-PSG maçında uzun yıllar sonra mikrofonun başına geçen Ertem Şener'den bir sürpriz daha geldi. Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak. Alınan haber sonrası Galatasaray taraftarı üst üste mesaj yayımladı.