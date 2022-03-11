Türkiye Gazetesi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Cüneyt Çakır başta olmak üzere sezon ortasında liste dışı bırakılan 13 hakemle ilgili alınan kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu “Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma” dese de birçok soruyu cevapsız bıraktı, futbol deyimiyle “top çevirdi.” Yayıncı kuruluşa konuşan Gündoğdu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

1,5 AY RAPOR VERDİM

“Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. Dört ay boyunca herkese süre tanıdım. Karar 8 Mart günü verilmedi. Son 1,5 aydır adım adım TFF Başkanı Nihat Özdemir’e rapor verdim. O çalışmanın geldiği noktaydı 8 Mart. Her şeyden emin olmamız gerekiyordu.” (SORU: Bir gün sonra kapı önüne koyacağınız bu ‘sakıncalı’ hakemlere, ligin kritik haftalarında neden maç verdiniz?)

DEVLET BİZİ SORUŞTURDU

“Dört aylık çalışmanın özellikle son iki aylık dönemindeki bir takım ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü (FETÖ), hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir.” (SORU: 'Seneye hakem hatası olmayacak, bunun garantisini aldık’ ve ‘Hakem camiasını FETÖ’cülerden temizleyin’ sesleri arasında yapılan operasyon özellikle bu algının altını çizmek için alınmış gibi durmuyor mu?)

ELLERAY'NİN İLGİSİ YOK

“TFF Yönetimi’nden talep ve baskı gelmedi. Buna hiçbir kulüp de dâhil olmadı. Bunu ben ve kurulum belirledi. Listeden tamamıyla ben sorumluyum. David Elleray’nin bununla ilgisi yok. İsterseniz ona da sorarsınız.” (SORU: Son dönemde bazı kulüp başkanlarının operasyonun sinyallerini veren demeçleri açıkça ortadayken, ‘kulüplerden baskı yok’ denebilir mi? Nihat Özdemir’in ‘Kararımız kesindir’ sözleri TFF’nin ‘talep ve baskısını’ göstermez mi?)

TAHİR KIRAN: DESTEKLİYORUM

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Verilen bu hakem kararını destekliyoruz! Ben her ne kadar Cüneyt Çakır'ı maçlarıma istemesem de 3. kez Dünya Kupası'na gitmesini Türk milleti adına isterdim. Dünyada bizi temsil eden bir hakemimiz olduğu için onunla ilgili kararı çok doğru bulmuyorum. Konuştuğumuz spekülasyonlarda benim alakam yok, olamaz da. İnsanlar algı operasyonu peşinde. Böyle yapa yapa Türk futbolunu kirlettiler. Çok cesaretli bir karar aldı Ferhat Bey" dedi

ZAMANLAMA DOĞRU DEĞİL

Dünkü Kulüpler Birliği toplantısından sonra açıklama yapan başkan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp başkanlarımız, MHK’nın kararının zamanlamasıyla alakalı olarak endişeli. Hangi kriterler göz önüne alındı da bir yol ayrımına gidildi, bu konuda da başkanların kafasında soru işaretleri var" derken, "Kalan haftalar nasıl geçecek, sağlıklı olacak mı? Keşke devre arasında olsaydı veya sezon sonuna bırakılsaydı" açıklamasında bulundu.

Kulüpler Birliği, görevden alınan hakemler için toplandı Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin hakem değişikliği sonrası toplandı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karara ilişkin "Her kulübün farklı görüşleri olması doğal" dedi. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de "hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum" yorumunda bulundu.

sondakika: MHK'nın kararı sonrası Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! 13 hakeme düdük astırılmasının ardından 43 yaşındaki Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan kararını MHK'ya bildirdi.