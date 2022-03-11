Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybetmek istemeyen Beşiktaş için pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Teknik direktör Önder Karaveli gece gündüz yardımcılarıyla birlikte kritik maçın analizlerini yapıyor. Genç teknik adam sürpriz bir kadroyla derbiye çıkmaya hazırlanıyor. Karaveli’nin kozlarından biri de son haftalarda ilk 11’de şans bulamayan Cyle Larin olacak.

STOPER NECİP

Kanadalı yıldız, derbide özel olarak kullanılacak. Son maçlarda sol kanatta şans bulan Kenan Karaman ise Larin’in dönmesiyle yedek kulübesine geçecek. Ayrıca siyah beyazlıların savunma kurgusu da değişik olacak. Welinton’un sakat, Montero’nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı’nın yerine tecrübeli Necip Uysal kullanılacak.

İLK MAÇIN KAHRAMANI

G.Saray’la sezonun ilk yarısında oynana ilk maçta Cyle Larin’in şovu vardı. Kanadalı yıldız, siyah beyazlıların 1-0 geriye düştüğü derbide iki gol atarak Beşiktaş’ın 2-1’lik zaferinde başrolü oynamıştı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Maçı, Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş'ın yeni hedefi Henry Onyekuru Siyah beyazlılar, Gedson'dan sonra Onyekuru'yu da alarak Aslan karşısındaki şovunu sürdürmek istiyor.