Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Sarı-Kırmızılı ekipte kaleci Inaki Pena performansıyla maça damga vururken, temsilcimiz avantajlı bir skorla Türkiye'ye geri döndü. Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray, Barcelona ile rövanş müsabakasını 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.

KALECİ PENA MAÇA DAMGA VURDU

Barcelona karşısında katı savunma yapan Galatasaray, Kerem'le net pozisyonlar yakaladı. Ancak yakalanan fıtsatlar bir türlü gole çevrilemedi. Katalan ekibi topa hakim olan taraftı, ikinci yarıda direkten dönen top dışında net pozisyon yakalayamadılar.

BARCELONA BİR İLKİ YAŞADI

Barcelona karşısında gol yemeyen Galatasaray, Katalan devine bir ilki yaşattı. 18 maç sonra Barcelona fileleri havalandıramadı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

Galatasaray-Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Cimbom gruptan lider ve yenilgisiz çıktığı Avrupa Ligi son 16 ilk maçında avantajlı sonuç aldı. Barça'nın gollük pozisyonlarında kaleci Pena yıldızlaştı. Rövanş 17 Mart'ta oynanacak.

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