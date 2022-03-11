Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde ederken Avrupa'da istatistikleri altüst etti.

AVRUPA'DA DESTAN YAZIYOR

Lig'de en kötü tarihini geçiren Galatasaray, Avrupa'da adeta destan yazıyor. Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova'nın olduğunu grubu lider tamamlayan temsilcimiz, kalesini gole kapatarak bu alanda tek takım olma unvanını elde etmişti.

BARCELONA'DA GEÇEMEDİ

Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Barcelona'ya da geçit vermedi. Barcelona ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 4 deplasman maçından da gol yemeden ayrıldı. Galatasaray şu anda Avrupa'da hiç yenilmeyen ve deplasmanda gol yemeyen tek takım.

EN UZUN SERİ

Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, 2000 yılındaki 13 maçlık serinin ardından en uzun serisini yakaladı.

Galatasaray Barcelona'ya bir ilki yaşattı! 18 maç sonra... Dün akşam Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Alınan sonuçla Katalan ekibi bir ilki yaşadı. Kalesinde gol görmeyen Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol atma serisine böylece son verdi.

Galatasaray-Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Cimbom gruptan lider ve yenilgisiz çıktığı Avrupa Ligi son 16 ilk maçında avantajlı sonuç aldı. Barça'nın gollük pozisyonlarında kaleci Pena yıldızlaştı. Rövanş 17 Mart'ta oynanacak.

TFF Tahkim Kurulu'ndan, Galatasaray'a kötü haber TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadığını açıkladı.