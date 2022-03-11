Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı için İspanya'ya giden Galatasaray, İstanbul'a geri dönemedi. Barcelona'da kalan temsilcimiz bugün özel uçakla İzmir'e gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY İSPANYA'DA MAHSUR KALDI

Eğer İstanbul'a geri dönemezse Galatasaray, son çare olarak Barcelona'da kalıp derbi hazırlıklarına burada tamamlaaycak. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona'da kalması halinde Beşiktaş derbisi hazırlıklarına La Liga ekibi Espanyol'un antrenman tesislerinde başlayabilir. Düşük bir ihtimal olsa da kafile Antalya'ya da inebilir.

Espanyol antrenman sağası.

DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray, pazartesi akşamı Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak planlandı. Ertelenme ihtimali var.

Galatasaray adeta destan yazıyor! Avrupa'nın en iyi takımı oldu Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Avrupa'da adeta destan yazıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen Aslan, deplasmanda gol dahi yemedi. Dün akşam deplasmanda oynanan Barcelona maçında 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'nın istatistik lideri oldu.

Galatasaray Barcelona'ya bir ilki yaşattı! 18 maç sonra... Dün akşam Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Alınan sonuçla Katalan ekibi bir ilki yaşadı. Kalesinde gol görmeyen Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol atma serisine böylece son verdi.

Galatasaray-Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Cimbom gruptan lider ve yenilgisiz çıktığı Avrupa Ligi son 16 ilk maçında avantajlı sonuç aldı. Barça'nın gollük pozisyonlarında kaleci Pena yıldızlaştı. Rövanş 17 Mart'ta oynanacak.