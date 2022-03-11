Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray yönetiminin, Barcelona deplasmanı sonrası hava muhalefeti nedeniyle İspanya'dan İstanbul'a dönememesi ve rotasını İzmir'e çevirmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erteleme talebinde bulunacağı iddia edildi.

EMRE KOCADAĞ: BİZ DE SIKIŞIK FİKSTÜRLERDEN ÇIKTIK

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, erteleme iddialarına ilişkin A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık" diyen Kocadağ, "Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net" dedi.

"KENDİMİZ İÇİN DEĞİL, TÜRK FUTBOLU İÇİN İSTİYORUZ"

Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı ise erteleme konusuyla ilgili şunları söyledi: "Erteleme konusunu Beşiktaş ile de konuşacağız. Onlar istemezse yapabileceğimiz bir şey yok. Çıkar aslanlar gibi oynarız. Biz bu ertelemeyi sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz."

Galatasaray Beşiktaş derbisine yetişebilecek mi? Aslan İspanya'da mahsur kaldı Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı. Temsilcimizin bugün özel uçakla İzmir'e uçması bekleniyor. Olumsuz bir durum yaşanması durumda kritik derbi öncesi Sarı-Kırmızılı takım Espanyol'un tesislerinde antrenman yapılacak.