Türkiye Gazetesi

MHK'nın 13 hakemi görevden alması Türk futbolunda adeta kaos havası oluşturdu. Özellikle Mete Kalkavan'ın sezon sonuna kadar görev almak istemediğini söylemesinin ardından Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de bu haftaki maçlarda görev yapmayacaklarını belirtti.

KULÜPLER BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

MHK'nın aldığı karar sonrası dün Kulüpler Birliği olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası kulüpler ikiye bölünürken, hakem camiasından peş peşe açıklamalar geldi. Ahmet Çakar'ın olay paylaşımlarının ardından son olarak Deniz Çoban'dan da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“DEPREME HAZIR OLUN”

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Çoban, sosyal medya hesabından "Depreme hazır olun" diyerek futbolseverlere seslendi.

Avrupa basını Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Kim bu çocuk? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Pena'nın performansı dikkat çekti. Galatasaray'ın başarılı performansı ise Avrupa basınında gündem oldu. Özellikle İspanyol basını, Kerem ve kaleci Pena'yı öve öve bitiremedi. İşte Avrupa basınından bazı manşetler...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Açıklamalar peş peşe geldi Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili Galatasaray'ın erteleme talebinde bulunacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın ise derbinin oynanmasından yana olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Beşiktaş derbisine yetişebilecek mi? Aslan İspanya'da mahsur kaldı Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı. Temsilcimizin bugün özel uçakla İzmir'e uçması bekleniyor. Olumsuz bir durum yaşanması durumda kritik derbi öncesi Sarı-Kırmızılı takım Espanyol'un tesislerinde antrenman yapılacak.