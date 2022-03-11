Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenledi. Gündem değerlendirmesi yapan Koç, TFF'yi topa tuttu. Hakemler konusunda endişeli olduklarını daha önceden söylediklerini belirten Başkan Koç, MHK'nın yayımladığı liste ile haklı çıktılarını söyledi.

"EL BİRLİĞİYLE FUTBOL KALİTESİNİ DÜŞÜRDÜK"

Koç "8 Mart Salı günü TFF'nin aldığı karar, ülke futbolunu karman çorman bir hale getirmiştir. Ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta üzülerek haklı olduğumuzu görüyoruz. Türk futbolundaki garipliklerle ilgili çok malzeme var. Futbol kargaşa, kaos, kayırma, adaletsizlik, belirsizlik, güvensizlik, yoğun dedikodu ve lobilerle bağdaşmış durumda. Kazanan için her yolun mubah sayılabileceği futbol kalitesini, her geçen gün kan kaybeden ve vasatlığın normale dönüştüğü bir konuma hepimiz el birliğiyle getirdik. İstikrarlı bir şekilde geriye saran bir sistemin içindeyiz. Futbol bugün birleştiricilikten uzak ve toplumu ayrıştırmaya hizmet eden bir durumda. Fenerbahçe, yıllardır bu sistemin en büyük mağdurlarından. Bu bağlamda duruşumuzda ve söylemlerimizde şaşma olmamıştır. Er ya da geç bizim gibi düşünenlerin düşünceleri galip gelecek. Türk futbolunun paydaşlarının çoğunun bizlerle aynı noktaya gelmesi, artık sistemin aktörlerini sorguluyor konumda olması da gelecek için umut verici. Bu sistem ve futbolu yönetenlerin kalitesi devam ettiği sürece baş aşağı gitmekten başka alternatifimiz yok. İçinde bulduğumuz durumun ciddiyetiyle yüzleşmezsek bu sorunların içinden çıkamayız“ dedi.

“12-15 PUANIMI GASBEDİLDİ”

Ali Koç, Fenerbahçe’nin istikrarlı ve sistematik şekilde bu yozlaşmış sistemin hedefi olarak yıllardır pek çok defa şampiyonluk yarışında, bazen de son maçlarda darbe aldığını söyledi. Koç “Bunun en yakın örneği geçen sezon. Hakem faciaları sebebiyle, herkesin kabul ettiği gibi 12-15 puanımız gasbedildi. Ben gri pozisyonlardan değil açık ve net pozisyonlardan bahsediyorum. Grilere girersek rakam yükseliyor. O dönemde ulusal bir kanalda program yapan birisi defalarca Fenerbahçe'ye karşı bir tutumun olduğunu söyledi. Hakem camiasından birileri de 'Ne olursa olsun Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. TFF'den ve MHK'den bu iddialara dair soruşturma ya da basit bir açıklama gelmedi. Sorumlu, adil ve her kulübe eşit mesafede olması gereken federasyonun, böyle bir iddiada, ilgili kurumları harekete geçirerek gereken adımları atması gerekirdi. Adeta 3 maymunu oynadılar“ ifadelerini kullandı.

“YÜREĞİNİZ VARSA TFF OLARAK SAVCILARLA BİZE SORUŞTURMA BAŞLATIN“

“Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, Fenerbahçe herhangi bir konuda açıklama yaptığında açıklamanın mürekkebi kurumadan apar topar cevap verip tehdit etme cüretini gösterdiler” diye Koç, “Başka kulüplerin çok daha ağır açıklamalarını federasyon görmezden geldi. Ülkemizin savcılarına bizi şikayet etmişler ve göreve çağırmışlar. Yüreğiniz varsa savcılığa başvurun ve bize soruşturma açtırmaya çalışın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Bu kadar ciddiyetten uzaksınız. Yayıncı kuruluş 4 yıldır gelirlerimizi indiriyor. Menfaatlerimizi korumaktansa bizi suça ortak edip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Tam 10 açıklamamıza göreve geldikten sonra saat içinde cevap verdiler. TFF, yeri gelir bize karşı bariz hatalar yapan hakemleri ödüllendirir, yeri gelir harcama limitleri adına kulübümüzü tecrit altına almaya çalışır. Yeri gelir kulübümüze açıklamalarını kişiselleştirerek cevap verir. TFF, bize karşı tutumunu ortaya koymaktadır. Tek yol bu köhneleşmiş yapıyla ve Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle mücadele etmek” değerlendirmesinde bulundu.

“ZORBAY KÜÇÜK’ÜN ÖFKE KONTROL ZAAFLARI OLDUĞU BİLİNİYOR“

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük ile ilgili konuşan Ali Koç "Hakem ataması hafta içi yapıldı. Diğer 6 maç 1 saatte, 4 maç ise gece yarısı açıklandı. Dört büyükler arasındaki mücadeleler, puan tablosu nasıl olursa olsun son derece kritik, gergin ve yüksek zorluk derecesinde maçlardır. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi 16 Şubat'ta açıklandı. 3 Mart Perşembe günü saat 23.55'te Zorbay Küçük bu maçın hakemi olarak duyuruldu. Aynı gece Zorbay Küçük, Alanya'da Alanyaspor-Gaziantep FK kupa maçını yönetti. Bu maç 23.00 gibi sonuçlandı, 23.22'de ise TFF hafta sonu oynanacak maçla ilgili tebligatı Zorbay Küçük'e yaptı. Teamüllere sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı, konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu bile değildi. O yüzden biz bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah öyledir, aksi taktirde son derece beceriksiz, amatörce bir yaklaşım olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum. Bu iş kalıplara o kadar aykırı ki açıklama yaptık. Zorbay Küçük'ün atar topar bu maça atanmasının altında neler yatmaktadır? Perde arkasında müdahaleler var mıdır? Bunları sormak istiyoruz. Bu maçın büyük ihtimalle ilk düşünülen hakemi Zorbay Küçük değildi, son dakika değiştirildi. Böyle bir maça atanacak hakem bir evvelki hafta maç almaz ya da zorluk derecesi düşük bir maç alır. Buradaki amaç nedir? Zorluk derecesi yüksek maçın hakemini fiziken ve mental açıdan hazırlıkları yapmasıdır. Zorbay Küçük ise bu teamülleri en yüksek hassasiyetle uygulanması daha önemlidir. Zira bu hakemin fiziken ve öfke kontrolü konusunda ciddi zaafları olduğu bilinir. Zorbay Küçük, hakemler arasında en çok sakatlananlardan. Özellikle alt liglerde kulüpler üslup ve davranışları konusunda MHK'ye şikayette bulunmuşlardır. Dolayısıyla önemli maç öncesi gerekli dinlenmeye en çok ihtiyaç duyan hakemlerdendir" şeklinde konuştu.

"ANADOLU EFES, AYIP ETTİ"

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası THY Avrupa Ligi'nde Rus ekipleriyle oynanan maçların silinmesi yönünde alınan kararı ve Anadolu Efes'in tutumunu değerlendiren Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı: Oylamaya tabi tutuldu. 13 kulüp var, 2'si Türk. 7-6 bitti. Anadolu Efes'ten rica etmemize rağmen onlar için pek bir şey değişmiyordu. Hayretler içine düştük. Tuncay Bey'e (Tuncay Özilhan) mektup yazacağım. Bu ilk değil, üçüncü olay. İyi tanıdığımı zannederdim ama demek tanımıyormuşum. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe kompleksi ve nefreti olduklarını bilmiyordum.

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