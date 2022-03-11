Türkiye Gazetesi

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na damga vurdu.

Filibe şehrinde devam eden organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova'yı yendi. Son olarak Macar Tamara Dollak ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Emre Mutlu'dan altın madalya Milli sporcumuz Emre Altun, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Diğer temsilcimiz Mustafa Safa Yıldırım ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Milli judocu Vedat Albayrak’tan gümüş madalya İsrail'de Tel Aviv Grand Slam'de mücadele eden milli sporcumuz Vedat Albayrak, finalde rakibine yenilerek turnuvayı gümüş madalya ile kapattı.

Mete Gazoz: 4-5 altın madalya daha almayı hedefliyorum 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, yeni hedeflerini anlattı.