Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazası geçirdi.

Gevrek, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu sitem etti: Bunları söylerken utanıyorum Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da golün sahibi Rahman Buğra Çağıran, karşılaşma sonrası yönetime sitem etti.

Yeni Malatyaspor futbolcularından görülmemiş protesto! Kimse ne olduğunu anlamadı Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’la karşılaşan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların protestoları dikkat çekti. Hakemin ilk düdüğü çalmasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyen futbolculara, Antalyaspor tarafından da destek geldi. Protestonun sebebi henüz net olarak bilinmezken, maaş konusuyla ilgili olduğu söylentileri ağırlık kazandı.

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