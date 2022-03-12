W25 Antalya Series'te İspanyol rakibi Rosa Vicens Mas'la karşılaşan milli tenisçi İpek Öz, yarı final mücadelesinde set vermedi. Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Öz, yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE HIRVAT RAKİP
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen turnuvada İpek, çeyrek finalde İspanyol Mas'la karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.
İpek Öz, yarı finalde yarın Hırvatistan'dan Petra Marcinko'yla karşı karşıya gelecek.
Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde! Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.
Milli tenisçi İpek Öz Antalya'da şampiyon Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonunun toplam 15 bin dolar para ödüllü turnuvası MTA Open'ın finalinde Rumen Andreea Amalia Rosca'yı yenerek şampiyon oldu.