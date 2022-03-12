Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair düzenlediği basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulunda yaşanan kaosun, kirli düzeni deşifre ettiğini söyleyen Koç, "Bence tez zamanda bu işi bırakın. Hatta hepiniz; MHK da, TFF de... Bir kardeşiniz olarak, bu sektörün en önemli paydaşlarından biri olarak, artık geldiğimiz bu yol, gidilecek bir yol değil. Fenerbahçe'yle uğraşmayı bırakın. Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'ya hararetle tavsiye ediyorum" dedi.

ZORBAY KÜÇÜK SON ANDA

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı'ya tepkiye devam eden Koç, "Bir süre stadımıza gelmemenizi tavsiye ediyorum. Bu size son ikazımız" sözlerini kullandı. 8 Mart günü alınan kararların ligi şaibeli hâle getirdiğini belirten sarı lacivertlilerin başkanı, "Deşifre oldular. Trabzonspor maçını başka bir hakem yönetecekken Zorbay Küçük son anda görevlendirildi. Maçın gözlemcisi de yapılan operasyonda liste dışı kalan isimlerden biri. İki gün sonra görevine son verecekleri gözlemciyi atadılar" diye konuştu.

SÜRECİ YÖNETEMEDİK

Sezona çok iyi başladıklarını hatırlatan Koç, kazandıkları maçlardaki hakemlerin bir daha kendilerini atanmadığını hatırlatarak, "Kazandığımız maçlardaki hakemler, bir daha bize atanmıyordu. Hakemleri çok iyi yönlendirdiklerini öğrendik. Hakemler de mesajları okumayı çok iyi bilirler. İlk Trabzonspor maçından sonraki süreci iyi yönetemedik, takımı türbülansa soktuk. Hakem atamalarının sadece MHK tarafından değil, dışarıdan da bazı müdahalelerle yapıldığının farkındayız" dedi.

HERKES BUNU KABUL EDİYOR

Başkan Ali Koç “Geçen sezon yaşadığımız hakem faciaları nedeniyle taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği gibi 12 ila 15 puanımız gasbedildi! Eski üst düzey bir hakem geçen sezon tele-vizyonda ‘Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ diye yemin ederek söyledi. Ama MHK’den en ufak bir soruşturma dahi gelmedi. Fenerbahçe nefreti, TFF’nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, açıklamamızın daha mürekkebi kurumadan, apar topar tehdit ediyorlar” sözlerini kullandı.

KOÇ’TAN İNCİLER

> "Bizim Servet Yardımcı ile bir derdimiz var. Servet Bey'e soruyorum; 2019-20 sezonunda, bir hakemi arayıp küfürler ettiniz mi, tehdit ettiniz mi?"

> "MHK'ya karşı sessiz kaldığım söyleniyor. Bir tokatlamadığım kaldı. Daha ne diyeyim? Düşen takımlardan biri başvursa ve, 'bu sezon şaibelidir' dese ne olacak?

> "MHK Başkanı, 'rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik' diyor. Biz 10-15 yıldır hür ve rahat karar alamayan hakemlerin yönettiği maçları mı seyrettik?

>"Anadolu Efes, Euroleague'de beni hayretlere düşürdü. Bu kadar Fenerbahçe kompleksleri olduğunu düşünmüyordum. Yanlış tanımışız"

"BAŞARILARI TESADÜF DEĞİL"

Lider Trabzonspor'a övgülerde bulunan Ali Koç, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil" dedi. Koç, basın toplantısında bir süre sonra bu sözlerin sosyal medyada gündem olduğu belirtilince "Haketti demedim. Daha iyi oynuyor dedim. Ne var bu ifadede?" diye çıkıştı.

AZİZ YILDIRIM’DAN 777 MİLYONLUK DAVA

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve arkadaşları, beraat kararının ardından harekete geçti. Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte, uğradıkları maddi ve manevi zarar için devlete 777 milyon 741 bin liralık tazminat davası açtı.

BERKE BEKLEMEDE

Fenerbahçe sözleşmesi bitecek oyuncularına yaptığı tekliflerden olumlu geri dönüş aldı. Hem Ferdi hem Serdar Aziz kendilerine sunulan yeni sözleşme şartlarını kabul etti. Ancak Berke Özer’in düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yüreği varsa TFF bize soruşturma açsın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine karşı yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Ali Koç "Yüreğiniz varsa TFF olarak savcılarla bize soruşturma başlatın" dedi. Koç, Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük’ün de öfke kontrol konusunda zaafları olduğunu söyledi.

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