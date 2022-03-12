Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde umduğunu bulamayan Galatasaray, Avrupa’da adından söz ettirmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndan zorlu rakiplerini ekarte ederek namağlup, lider çıkan Aslan, Nou Camp’ta da Barcelona ile 0-0 berabere kalarak İstanbul’daki rövanş için avantaj sağladı. Zorlu mücadele öncesi hem Türkiye’den hem de dünyadan önemli otoriteler temsilcimize, çıkışta olan Xavi’nin öğrencileri karşısında şans tanımıyordu. Ancak sarı kırmızılılar genlerine işlenmiş ‘Avrupa Fatihi’ kodlarıyla sahada gösterdiği dirençli oyunuyla herkese yanıldığını gösterdi.

BARÇA'DAN GÜÇSÜZLER

Galatasaray bu sezon gruplar aşamasında Marsilya, Lokomotiv, Lazio deplasmanlarında gol yememe serisini İspanya’da da sürdürdü. Sarı kırmızılılar İstanbul’da Barcelona’yı kupa dışına itmeyi başarabilirse büyük ihtimalle ilk maçlarını kazanan Lyon, Rangers, Atalanta ve S. Moskova’yı otomatik olarak elemiş sayılacak olan Leipzig ile finale kadar yürüyecek. Bu ekiplerin hiçbirinin Barcelona’dan daha güçlü olmadığı gerçeği şimdiden “Final neden olmasın” dedirtiyor. Avrupa Ligi’nin finali mayıs ayında Sevilla’da oynanacak.

SEN NEYMİŞSİN PENA!

Muslera’nın sakatlığı sebebiyle devre arasında Barcelona’dan kiralanan Inaki Pena bir kere daha kendisine hayran bıraktı. Takımı Barcelona’ya geçit vermeyen Pena Katalanları da pişman etti. 23 yaşındaki kaleci, yaptığı dört kurtarışla turun kapısını araladı. Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany ‘’Inaki Pena, Barça’nın bir değeri. Kiralık giderek cesur bir karar verdi. Kendisi için iyi bir tecrübe oluyor. Sonuçta Barcelona’nın oyuncusu’’ diyerek sezon sonunda döneceğini ifade etti.

DÖRT MAÇTA 8 ŞUT GELDİ

Galatasaray, Barcelona dâhil bütün deplasmanlarda kalesini kapatmayı başardı. Aslan son dört Avrupa maçında takım savunmasını da üst seviyede tutunca rakipleri kalemize sadece 8 isabetli şut çekebildi. (Marsilya 4, Lokomotif sıfır, Lazio bir, Barcelona 4)

HAYRAN KALDILAR

Avrupa basını Nou Camp’ta Barcelona ile berabere kalan Galatasaray’da kaleci Inaki Pena ile Kerem Aktürkoğlu’na övgüler yağdırdı. İspanyol Sport “Kim bu Aktürkoğlu?” başlığını atarken Portekiz basınından Record “Türk kulübü krizde ama Barcelona kazanamadı” ifadelerini kullandı.

Avrupa basını Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Kim bu çocuk? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Pena'nın performansı dikkat çekti. Galatasaray'ın başarılı performansı ise Avrupa basınında gündem oldu. Özellikle İspanyol basını, Kerem ve kaleci Pena'yı öve öve bitiremedi. İşte Avrupa basınından bazı manşetler...

Galatasaray adeta destan yazıyor! Avrupa'nın en iyi takımı oldu Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Avrupa'da adeta destan yazıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen Aslan, deplasmanda gol dahi yemedi. Dün akşam deplasmanda oynanan Barcelona maçında 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'nın istatistik lideri oldu.