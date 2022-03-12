Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kupadan elenince tamamen lige odaklanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiası için Galatasaray'ı gözüne kestirdi. Siyah beyazlılarda bütün planlar pazartesi günü oynanacak derbide G.Saray'ı mağlup etmek üzere. Teknik direktör Önder Karaveli de oyuncularını psikolojik olarak bu maça hazırlamak için uğraşıyor. Statta yapılan dünkü çalışma öncesi toplantı yapan genç hoca, G.Saray'ın Barcelona ile oynadığı maçtan önemli kesitleri öğrencilerine tekrar tekrar izletti.

BATSMAN DÖNÜYOR

Derbide takımının baskın bir futbol ortaya koymasını isteyen Karaveli, "Barcelona'ya karşı oynayan G.Saray gibi olmayacağız. Savunmada kamp kurmayacağız. Son dokuz maçımızda ofansif oynadığımız için mağlubiyet görmedik. Kendi oyunumuzu kabul ettireceğiz. Oyun karakterimizi onların stadında da ortaya koyacağız" dedi. Ayrıca Karaveli'nin geçen hafta yedek bıraktığı Batshuayi'yi de derbide 11’e geri almayı planladığı öğrenildi.

ÇEBİ'DEN DESTEK

Ümraniye'deki tesislerde kar yağışının çok daha fazla olması sebebiyle Beşiktaş dün derbi çalışmasını Vodafone Park’ta yaptı. Sakatlıkları süren Atiba ve Welinton idmanda yer almadı. Pjanic'in derbiye yetişme ihtimali ise yüzde 50 . Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi ve takımla birlikte statta öğle yemeği yedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Açıklamalar peş peşe geldi Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili Galatasaray'ın erteleme talebinde bulunacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın ise derbinin oynanmasından yana olduğu belirtiliyor.

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