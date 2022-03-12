Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon Lille ile sözleşmesi bitecek olan Zeki Çelik, Fransız ekip tarafından satışa çıkarıldı. İspanya devi Atletico Madrid'in milli oyuncumuz ile ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

SATILIĞA ÇIKARDI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Lille kulübü sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Zeki Çelik'ten bonservis kazanmak istediği ve satmayı planladığı belirtildi. Lille Zeki'nin boşluğunu ise Clermont ile kontratı sezon sonunda bitecek Akim Zedadka ile dolduracak.

DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLUYOR

25 yaşındaki Zeki Çelik'in transferi için harekete geçen İspanya devi Atletico Madrid, Lille ile prensip anlaşmasına vardı. Aynı zamanda Zeki'nin ismi İngiltere Premier Lig'den birkaç ekiple de anılıyor. Öte yandan Lille'nin Zedadka transferinde rakiplerinin ise Montpellier, Sevilla ve Lazio olduğu aktarıldı.

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