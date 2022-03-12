Türkiye Gazetesi

Arjantin bölgesel amatör liginde oynanan futbol maçı akıllara durgunluk verdi. Kupa maçında La Puerta ve Sportivo Tirolesa takımları karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden La Puertalı futbolcular, hakemi önce saha içinde kovaladı sonra yakalayıp dövdü. Ağır darbeler alan maçın hakemesi ise hastaneye kaldırıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanan kokrunç olayda futbolcuları sakinleştirmeye çalışan Bölgesel Lig Başkanı Gustavo Garcia'da saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Sosyal medyadan yayınlanan video gündem olurken, güvenlik kamerası görüntülerinden hakeme saldıran sekiz futbolcu ve üç taraftarın kimlikleri tespit edildiği açıklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel kaynaklar, maç esnasında hakemin Le Puerta takımı aleyhine ciddi hatalı kararlar verdiğini ve maçın penaltılara gitmesine sebep olduğunu söyledi. Ciddi şekilde yaralanan hakemin durumu hakkında bilgi verilmedi.

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