Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MHK'nın 13 hakeme düdük astırması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebi ve Anderson Talisca'nın transferine ilişkinde açıklamalarda bulunan Çebi, gündemi sarsıcak söylemlerde bulundu.

Vodafone Park'ta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“BÜTÜN KULÜPLER HAKEMLERDEN RAHATSIZDI”

"TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı. Umarım devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler."

“BEŞİKTAŞ KULÜBÜ OLARAK TFF İLE GÖRÜŞMEDİK”

"Bu kararla ilgili TFF ile görüşmedik. Kulüplerin bu işle alakasının olmadığını söylediler. Beşiktaş olarak kendi menfaatlerimiz için böyle bir şey talep etmeyiz. Bize iyi olsun, başkalarına kötü olsun gibi adaletsiz bir şey asla istemeyiz."

“RAPORLAR AÇIKLANSIN”

"Hakemler çıksın konuşsun. VAR kayıtları açıklansın. Hakemlerle ilgili gizlilikler olmasın. Maçların hakem ataması matematik usulü olsun. Böylece baskılar azalsın. David Elleray'e bunları aktardım. Raporuna nasıl aktaracak bilmiyorum."

“TÜRK HAKEMLER MAÇLARI YÖNETMELİ”

"Türk hakemleri maçları yönetmeli, mümkünse gençler olmalı. Derbi gibi özel maçlarda yabancı hakem olabilir. Şu an devam eden hakemlerin içinde Beşiktaş'a zarar verenler var. Yani bu konuyla alakamız yok. TFF, kulüplerden aşırısı baskı gördü ve bu çözümü buldular."

DERBİ ERTELENECEK Mİ?

"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir istek gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır. "

TALİSCA'DA SON DURUM

"Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Talisca Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin."

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