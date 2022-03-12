Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda adı magazin gündeminde sıkça yer alan eski milli futbolcu Özer Hurmacı, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak Bursaspor'da forma giyen 35 yaşındaki Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile emeklilik kararını duyurdu. Özer Hurmacı, başta Aykut Kocaman olmak üzere forma giydiği takımlar ve taraftarlarına teşekkür etti.

BİRÇOK TAKIMIN FORMASINI TERLETTİ

Orta sahada oynayan Özer Hurmacı, kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Bursaspor'da forma giydi.

Daha önce 2 kez A Milli Futbol Takımı forması terleten, 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösteren Özer Hurmacı, son olarak geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giymişti. 35 yaşındaki Hurmacı, bu sezon ise bir takımla anlaşmaya varamamıştı.

Son olarak geçen sezon Bursaspor'da görev yapan 35 yaşındaki Özer Hurmacı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bana çok güzel ve özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde ve hayatımın her anında futbol var oldu. Benim için artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygıdeğer hocam Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde, kötü günde esirgemeyen başta aileme ve tüm taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla."

Ünlü futbolcuya eşinden darp suçlaması: Özer Hurmacı sen bir canavarsın Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası eşi tarafından darp edildiğini iddia etti. Kanlar içindeki yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç kadın, “Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın” dedi.

Alex'in veliahtı olarak gösteriliyordu! Özer Hurmacı boşta kaldı Son iki sezondur Bursaspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlı ekibin sözleşme uzatmama kararı sonrası kulüp bulamayan Özer Hurmacı, transfer sezonunun sona ermesi ile birlikte boşta kaldı.