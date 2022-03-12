Türkiye Gazetesi

2020 yılında bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen ve bu sezon başarılı performansı ile dev kulüplerin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren ve onu evladı gibi gördüğünü söyleyen Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, genç futbolcuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KEREM'İ ALAN KAZANIR"

Son olarak Barcelona deplasmanında gösterdiği performans ile manşetleri süsleyen ve dünyanın ilgisini çeken Aktürkoğlu için, "Kerem, Avrupa'ya gittiği zaman çok çok başarılı olacak. İddia ediyorum nasıl Messi, Ronaldo konuşuluyorsa Kerem de 25-26 yaşlarında o derecede konuşulacak. Örnek veriyorum Atletico Madrid, Kerem'i 20 milyon Euro'ya alsa 80 milyona geri satar. O potansiyele sahip. Kerem'i alan kazanır. Galatasaray aldı onlar kazanacak" diye konuştu.

"KEREM ŞU AN 20-25 MİLYON EURO"

Sabah'a konuşan ve Kerem'in gurur kaynağı olacağını ifade eden Muammer Akçay, "Bu yetenekte ve potansiyelde bir futbolcu Portekiz'de, Belçika'da olsaydı çok daha büyük rakamlar konuşulurdu. Bence Kerem'in değeri 20-25 milyon Euro. Bu civarda transfer olur. Avrupa'ya gittiği zaman hangi takıma giderse o kulüpten biz de para alacağız. Bence Galatasaray tarihi bir para kazanır. Kerem'e hiç bonservis bedeli ödemeden bu paraları kazanmak önemli. Çok ciddi paralar kazanacaklardır" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı, 6 gol attı ve 5 asist kaydetti

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"

Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın istediğini belirterek, "Kerem, Erzincanspor'dayken Fenerbahçe istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL'ydi. Beşiktaş 400 bin TL teklif yaptı. Şaka mı bu ya? Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu. Bir diğer olay ise Erzincanspor, Kerem'in babasına '15 bin TL bonservis ücretini siz verin' dedi. Yani Kerem'in serbest kalma ücreti sadece 15 bin TL'ydi. Kerem'in babası Faruk Aktürkoğlu da 15 bin TL yatırdı ve sözleşmeye 15 bin TL ödenirse Kerem Aktürkoğlu serbest kalır diye eklediler" dedi.

"SÜPER LİG'İN EN YETENEKLİSİ KEREM"

Kerem'in yeteneklerine ve hatalarına da değinen Muammer Akçay şu şekilde konuştu: "Kerem'deki bu çabukluk, çeviklik, hız kolay kolay bulunacak bir şey değil. Bazen pas hataları yapıyor ya da çalım atarken ama zaman içerisinde gelişecektir. Bence Süper Lig'in en yeteneklisi o. Bir de daha yeteneklerini tam sergileyemiyor. Şu an risk boyutunda. Hata yapmaktan korkuyor."

İspanya devleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi: İşte imza atacağı dünya devi Başarılı performansıyla gözleri üstüne çeken Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, dünya devlerinin radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcuya Barcelona’dan teklif gelmişti ancak genç oyuncu teklifi geri çevirdi. Ortaya atılan iddialara göre Aktürkoğlu, Atletico Madrid ile prensipte anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.