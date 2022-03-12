Türkiye Gazetesi

Gündemi sarsan MHK kararlarının ardından Türk Futbolundaki depremin yankıları sürüyor. Top Sende programında Hakan Dede ve Ömer Faruk Ünal 13 hakemim liste dışı kalmasının perde arkasını anlattı.

"AKIL TUTULMASI"

Söz konusu kararı, "akıl tuutlması" olarak nitelendiren Ömer Faruk Ünal, "Türk futbol ve Türk hakemliği son 72 saattir çok enteresan saatler geçiriyor. Gerçekten tam akıl tutulması. Futbol Federasyonu yayın ihalesini yapmaya çalışıyor. Futbolun değeri düşmüş. Bundan 5 yıl önce 500 milyon dolar olan yayın ihalesi 100 milyon dolara kadar düşmüş." ifadelerini kullandı.

MHK kararını operasyon olarak değerlendiren Hakan Dede ise, "MHK kendi kendine aldığı bu karar Türk futboluna büyükk zarar verecek. Bu iş sezon sonunda olurdu, sezon ortasında olmazdı. Bazı kulüplerin haberi yok ve bunlardan çok rahatsızlar. Kulüp başkanları madem bu hakemler başarısızdı bu maçlarda neden görev almışlar diye soruyor." şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Ünal Türk futbolunun kanserini açıkladı: İmtiyazlı kulüpler ve hakemler Gazetemizin spor yazarı Ömer Faruk Ünal, TGRT Haber'de Türk Futbolu'nun son dönemini değerlendirdi. "Ligin genetiği bozulmuştu şimdi de hakemliğin kimyası bozuldu" diyen Ünal, baştan sonra ligdeki sorunlara değindi.

Ömer Faruk Ünal yazdı, MHK hatadan döndü Yazarımız Ömer Faruk Ünal’ın geçtiğimiz cuma günü köşesinden yaptığı uyarı MHK’yi hatasından döndürdü.